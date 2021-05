Governo | Meloni | ' sinistra pretende di governare con voti degli altri | loro sleali non la Lega'

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Lagioca una partita tattica, quando accusanoe FI di non essere leali sonoa non essere leali. Non puoire dicon idi un pezzo del centrodestra per fare quello che vuoi fare te. Vogliono stravincere e poi si lamentano quando glidicono non siamo d'accordo". Lo ha detto Giorgiaa Mezz'ora in più.

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Alessandro Di Battista sul governo: 'Il benessere di una democrazia dipende anche dall'opposizione e og… - robertosaviano : Si rassegnino #Meloni e Salvini: il governo, nella gestione delle politiche migratorie, è molto più a destra di lor… - robertosaviano : Si rassegnino Meloni e Salvini: sulle politiche migratorie oggi il governo è molto più a destra di loro. Il mio com… - GiovyDean : Noto che #DiBattista non è mai severo con la #Meloni e, di tanto in tanto, scappa pure qualche complimento. Scommet… - Agenzia_Dire : La presidente di @FratellidItalia Giorgia #Meloni attacca il governo #Draghi: 'Nella gestione della pandemia è più… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Meloni

...in continuità con ilprecedente, anche più rigido. Draghi è più rigido di Conte sulle riaperture. Mi aspettavo qualcosa di meglio, più coraggio da parte di Draghi". Lo ha detto Giorgia...... io avevo proposto un coordinamento parlamentare, FdI con la libertà che ha può fare un lavoro prezioso anche per quella parte del centrodestra che è al". Lo ha detto Giorgiaa Mezz'...Roma, 16 mag (Adnkronos) – “La sinistra gioca una partita tattica, quando accusano Lega e FI di non essere leali sono loro a non essere leali. Non puoi pretendere di governare con i voti di un pezzo d ...Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Il giudizio sul governo non è positivo. Sulla pandemia e sulle chiusure, sui ristori, sulle scelte economiche mi pare in continuità con il governo precedente, anche più rig ...