Governo | Meloni | ‘mi aspettavo più coraggio da Draghi | su riaperture è più rigido di Conte’

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Il giudizio sulnon è positivo. Sulla pandemia e sulle chiusure, sui ristori, sulle scelte economiche mi pare in continuità con ilprecedente, anche piùè piùdi Conte sulle. Miqualcosa di meglio, piùda parte di”. Lo ha detto Giorgiaa Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Alessandro Di Battista sul governo: 'Il benessere di una democrazia dipende anche dall'opposizione e og… - robertosaviano : Si rassegnino #Meloni e Salvini: il governo, nella gestione delle politiche migratorie, è molto più a destra di lor… - robertosaviano : Si rassegnino Meloni e Salvini: sulle politiche migratorie oggi il governo è molto più a destra di loro. Il mio com… - d_granuzzo : RT @MrAndrewQ: #Salvini sta al governo, ma non vuole fare le riforme necessarie e richieste dall’Europa (fisco e giustizia), quanto prima e… - MrAndrewQ : #Salvini sta al governo, ma non vuole fare le riforme necessarie e richieste dall’Europa (fisco e giustizia), quant… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Meloni

SardiniaPost

... Giorgiache gli porta via il consenso. Ha bisogno di marcare il terreno e forse preferirebbe stare all'opposizione'. Ile' a rischio? Per Malpezzi: 'Lo mette a rischio Salvini . E ci ...L'opposizione alDraghi; la campagna di vaccinazione; il mondo tra ripartenza e svolta climatica; la ripresa ... la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, Alessandro Di Battista, l'...Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Mi pare che Draghi penda più dall’altra parte, per le scelte di fondo. La destra reagisca, io avevo proposto un coordinamento parlamentare, FdI con la libertà che ha può fa ...Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Il giudizio sul governo non è positivo. Sulla pandemia e sulle chiusure, sui ristori, sulle scelte economiche mi pare in continuità con il governo precedente, anche più rig ...