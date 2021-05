Gomorra, “Mi Hai Fatto Capire Tante Cose”: Salvatore Esposito Saluta Genny (Di domenica 16 maggio 2021) Terminate le riprese di Gomorra 5, l’attore Salvatore Esposito affida a un video su Instagram il ricordo del personaggio di Genny Savastano. Savastano (Instagram)“Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande”. Con queste parole il bravissimo attore Salvatore Esposito Saluta il personaggio che gli ha regalato fama e successo, Gennaro Savastano, protagonista della serie Gomorra. Leggi anche—>>Uomini e Donne, ex cavaliere del trono over nel cast di Gomorra: l’annuncio su Instagram Una notorietà che va ben ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021) Terminate le riprese di5, l’attoreaffida a un video su Instagram il ricordo del personaggio diSavastano. Savastano (Instagram)“Addio. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande”. Con queste parole il bravissimo attoreil personaggio che gli ha regalato fama e successo, Gennaro Savastano, protagonista della serie. Leggi anche—>>Uomini e Donne, ex cavaliere del trono over nel cast di: l’annuncio su Instagram Una notorietà che va ben ...

Advertising

zazoomblog : Gomorra “Mi Hai Fatto Capire Tante Cose”: Salvatore Esposito Saluta Genny - #Gomorra #Fatto #Capire #Tante #Cose”: - HermanniTest : @jachedeleo @mani72012 @Acmor3 E infatti chi crede a Sodoma e Gomorra? Io non sono mica uno scemo cristiano ?? Secon… - HermanniTest : @mani72012 @Acmor3 Sodoma e Gomorra venne punita non solo per gli omosessuali, ma per i fornicatori eterosessuali,… - giumz73 : @FrancoGentili6 @CalzolaiMarco @juventibus @massimozampini @ZZiliani @RealPiccinini @PaoloCond @willy_signori… - tommyxyza : @crescenzokmjr @Domenic14529964 @SpudFNVPN Semmai ti ho distrutto io visto che ti ho sbattuto la verità in faccia.… -