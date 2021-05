Golf, PGA Tour 2021: Sam Burns resta al comando dell’AT&T Byron Nelson al termine del terzo round (Di domenica 16 maggio 2021) I Golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’evento settimanale che precede il PGA Championship. Sul percorso par 72 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti) al termine del terzo round Sam Burns conserva la leadership dell’AT&T Byron Nelson (montepremi 8,1 milioni di euro). Il ventiquattrenne statunitense grazie al giro da -3 guida la classifica con lo score di -20 (196 colpi) e vanta un colpo di margine sul sudcoreano K.H. Lee. Burns si conferma dunque in palla dopo il fantastico -10 del venerdì con il quale ha sfiorato il record del percorso (fermo al -11 di Ryan Palmer). -17 e terza posizione per il sudafricano Charles Schwartzel, per lo svedese Alex Noren, e per gli americani Jordan Spieth e Matt ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Iisti del PGAcontinuano a darsi battaglia nell’evento settimanale che precede il PGA Championship. Sul percorso par 72 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti) aldelSamconserva la leadership dell’AT&T(montepremi 8,1 milioni di euro). Il ventiquattrenne statunitense grazie al giro da -3 guida la classifica con lo score di -20 (196 colpi) e vanta un colpo di margine sul sudcoreano K.H. Lee.si conferma dunque in palla dopo il fantastico -10 del venerdì con il quale ha sfiorato il record del percorso (fermo al -11 di Ryan Palmer). -17 e terza posizione per il sudafricano Charles Schwartzel, per lo svedese Alex Noren, e per gli americani Jordan Spieth e Matt ...

Nella splendida cornice del Golf Club Monticello, in condizioni strepitose, si è tornati in campo ... che culminerà nel National Final al PGA Catalunya che eleggerà l'azienda italiana che ci ...

Il processo di qualificazione, per il Team Europe, si concluderà il 12 settembre con il BMW PGA Championship che precederà l'Open d'Italia (2 - 5 settembre) al Marco Simone Golf & Country Club di ...

Golf, PGA Tour 2021: Sam Burns resta al comando dell'AT&T Byron Nelson al termine del terzo round I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell'evento settimanale che precede il PGA Championship. Sul percorso par 72 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti) al termine del te ...

PGA Tour, AT&T: Burns vola in testa, Matsuyama si salva In Texas l'americano stupisce ancora e sale in vetta, dopo la prima metà della gara, mentre il giapponese arranca. Ecco gli altri big in gara ...

