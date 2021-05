GMR Grand Prix: Grosjean vittoria sfiorata (Di domenica 16 maggio 2021) Poteva essere il gran giorno di Romain Grosjean, e in un certo lo è stato. Il francese ex F1 ha fatto sua la pole al GMR Grand Prix, ed ha dominato la scena in quella che è stata solo la sua terza gara in IndyCar. E invece, è arrivato Rinus VeeKay a rovinare la festa di Romain, strappandogli la prima vittoria. Ma è comunque una giornata positiva per l’ex di F1, il quale ha dimostrato di essere un top driver nella serie americana. Ed è una giornata positiva anche per VeeKay, 20enne olandese che è andato in Victory Lane per la prima volta. E ci ha portato un team piccolo come l’Ed Carpenter Racing, battendo le “Grandi firme” di Penske e Ganassi. Che si sono dovute accontentare della terza piazza del sempre concreto Alex Palou. Josef Newgarden, Graham Rahal, Simon Pagenaud, Alexander Rossi, Scott ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Poteva essere il gran giorno di Romain, e in un certo lo è stato. Il francese ex F1 ha fatto sua la pole al GMR, ed ha dominato la scena in quella che è stata solo la sua terza gara in IndyCar. E invece, è arrivato Rinus VeeKay a rovinare la festa di Romain, strappandogli la prima. Ma è comunque una giornata positiva per l’ex di F1, il quale ha dimostrato di essere un top driver nella serie americana. Ed è una giornata positiva anche per VeeKay, 20enne olandese che è andato in Victory Lane per la prima volta. E ci ha portato un team piccolo come l’Ed Carpenter Racing, battendo le “i firme” di Penske e Ganassi. Che si sono dovute accontentare della terza piazza del sempre concreto Alex Palou. Josef Newgarden, Graham Rahal, Simon Pagenaud, Alexander Rossi, Scott ...

