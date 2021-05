"Gli immigrati non li vogliamo". Gli italiani cacciano Luciana Lamorgese: le pesantissime cifre del sondaggio (Di domenica 16 maggio 2021) Il costante calo demografico italiano è ormai fotografato da anni; per la precisione da quarantacinque, infatti nel 1976, l'Istat certificava che il tasso di natalità del Paese è sceso sotto il «livello di rimpiazzo della popolazione», ovvero, che ogni donna generava in media ormai meno di due figli. Con gli anni '90, si è assistito ad un timido aumento del valore, data l'incidenza sulla popolazione delle donne nuove immigrate, ma anche il loro alto tasso di fecondità iniziale, dopo una decina di anni, si è in pratica appiattito su quello delle donne italiane. Il perché ce lo spiega il professor Gian Carlo Blangiardo, presidente dell'Istat e demografo di chiara fama: si sono adeguate agli standard del Paese; difficoltà di ogni tipo, pochi aiuti, poco lavoro. Insomma, l'Italia è una nazione in cui l'ultimo dato statistico dice che ogni donna fa in media 1,29 figli. L'occidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Il costante calo demografico italiano è ormai fotografato da anni; per la precisione da quarantacinque, infatti nel 1976, l'Istat certificava che il tasso di natalità del Paese è sceso sotto il «livello di rimpiazzo della popolazione», ovvero, che ogni donna generava in media ormai meno di due figli. Con gli anni '90, si è assistito ad un timido aumento del valore, data l'incidenza sulla popolazione delle donne nuove immigrate, ma anche il loro alto tasso di fecondità iniziale, dopo una decina di anni, si è in pratica appiattito su quello delle donne italiane. Il perché ce lo spiega il professor Gian Carlo Blangiardo, presidente dell'Istat e demografo di chiara fama: si sono adeguate agli standard del Paese; difficoltà di ogni tipo, pochi aiuti, poco lavoro. Insomma, l'Italia è una nazione in cui l'ultimo dato statistico dice che ogni donna fa in media 1,29 figli. L'occidente ...

