Giudice Sportivo, gli squalificati delle partite di ieri (Di domenica 16 maggio 2021) Il Giudice Sportivo, nel corso della riunione del 16 maggio 2021 successiva alle gare di ieri del 37° turno di Serie A, ha squalificato per una giornata effettiva i seguenti calciatori: CALCIATORI ESPULSI ACERBI Francesco (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BROZOVIC Marcelo (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI DARMIAN Matteo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). FARIAS DA SILVA Diego (Spezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Il, nel corso della riunione del 16 maggio 2021 successiva alle gare didel 37° turno di Serie A, ha squalificato per una giornata effettiva i seguenti calciatori: CALCIATORI ESPULSI ACERBI Francesco (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BROZOVIC Marcelo (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI DARMIAN Matteo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). FARIAS DA SILVA Diego (Spezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato ...

