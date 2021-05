Giro d’Italia 2021, tappa di oggi Castel di Sangro-Campo Felice: percorso, altimetria, favoriti. Arrivo in sterrato al 14% (Di domenica 16 maggio 2021) Ci avviciniamo al primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2021, ma c’è da superare un ostacolo importante. La nona tappa della Corsa Rosa potrebbe sconvolgere la classifica: la Castel di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) di 158 km. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro d’Italia Castel DI Sangro-Campo Felice percorso Tappone appenninico interamente abruzzese con numerose salite, di cui quattro classificate come GPM. Il tratto dalla partenza fino ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Ci avviciniamo al primo giorno di riposo del, ma c’è da superare un ostacolo importante. La nonadella Corsa Rosa potrebbe sconvolgere la classifica: ladi(Rocca di Cambio) di 158 km. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma e. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDITappone appenninico interamente abruzzese con numerose salite, di cui quattro classificate come GPM. Il tratto dalla partenza fino ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - AndreaBonfitto : RT @turistipercaso: Il Giro dei Misteri d’Italia con @AndreaBonfitto. La sua collaborazione pluriennale con @syusyblady lo hanno portato ad… - princigallomich : FOGGIA – Giro d’Italia, Piemontese: “Da Foggia messaggio di fiducia dal Sud a tutta l’Italia”. Festa popolare per l… -