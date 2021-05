Giro d’Italia 2021, quando le prossime salite? Attesa per lo sterrato, sabato lo Zoncolan! Poi tre tapponi infernali (Di domenica 16 maggio 2021) La classifica generale del Giro d’Italia 2021 si è delineata al termine della nona tappa, culminata con la salita finale di Campo Felice (ultimi 1600 metri sullo sterrato). Egan Bernal ha attaccato di prepotenza e ha meritatamente trionfato, conquistando così la maglia rosa. Il colombiano ha dato una prova di forza, ma Giulio Ciccone è stato bravissimo ed è riuscito a tenere il passo del vincitore del Tour de France 2019. L’alfiere della Ineos Grenadiers ora ha 15” sul belga Remco Evenepoel, 21” sul russo Aleksandr Vlasov, 36” sul nostro Giulio Ciccone, 43” sull’ungherese Atilla Valter, 44” sul britannico Hugh Carthy, 45” su Damiano Caruso, 51” sull’irlandese Dan Martin, 55” sul britannico Simon Yates. quando arriveranno le prossime salite della Corsa Rosa? La frazione ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) La classifica generale delsi è delineata al termine della nona tappa, culminata con la salita finale di Campo Felice (ultimi 1600 metri sullo). Egan Bernal ha attaccato di prepotenza e ha meritatamente trionfato, conquistando così la maglia rosa. Il colombiano ha dato una prova di forza, ma Giulio Ciccone è stato bravissimo ed è riuscito a tenere il passo del vincitore del Tour de France 2019. L’alfiere della Ineos Grenadiers ora ha 15” sul belga Remco Evenepoel, 21” sul russo Aleksandr Vlasov, 36” sul nostro Giulio Ciccone, 43” sull’ungherese Atilla Valter, 44” sul britannico Hugh Carthy, 45” su Damiano Caruso, 51” sull’irlandese Dan Martin, 55” sul britannico Simon Yates.arriveranno ledella Corsa Rosa? La frazione ...

