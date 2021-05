Giro d’Italia 2021, Giulio Ciccone: “Gli obiettivi sono cambiati. Correre qui mi fa andare oltre i limiti” (Di domenica 16 maggio 2021) Giulio Ciccone sta letteralmente infiammando i cuori degli italiani sulle strade del Giro d’Italia 2021. L’abruzzese oggi ha dato battaglia nell’arrivo in salita a Campo Felice: ha risposto con coraggio alla prima rasoiata di Egan Bernal, salvo arrendersi alla seconda accelerazione del colombiano. L’azzurro ha concluso secondo a soli sette secondi ed ora è 4° in classifica generale a 36? dalla maglia rosa, in piena lotta per il podio: chi lo avrebbe mai detto prima della partenza di Torino? Intervistato al Processo alla Tappa, Ciccone ha ammesso che gli obiettivi ad inizio Giro erano ben diversi e solo strada facendo si è accorto di poter spostare il mirino verso traguardi più prestigiosi: “Sicuramente sulle strade di casa per me era importante fare ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)sta letteralmente infiammando i cuori degli italiani sulle strade del. L’abruzzese oggi ha dato battaglia nell’arrivo in salita a Campo Felice: ha risposto con coraggio alla prima rasoiata di Egan Bernal, salvo arrendersi alla seconda accelerazione del colombiano. L’azzurro ha concluso secondo a soli sette secondi ed ora è 4° in classifica generale a 36? dalla maglia rosa, in piena lotta per il podio: chi lo avrebbe mai detto prima della partenza di Torino? Intervistato al Processo alla Tappa,ha ammesso che gliad inizioerano ben diversi e solo strada facendo si è accorto di poter spostare il mirino verso traguardi più prestigiosi: “Sicuramente sulle strade di casa per me era importante fare ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro d'Italia: brutta caduta per Mohoric, è in ospedale ma è cosciente - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro d'Italia: brutta caduta per Mohoric, è in ospedale ma è cosciente -