Giro d’Italia 2021, Egan Bernal impressiona. Ineos spaventosa, ma guai darlo per sicuro vincitore (Di domenica 16 maggio 2021) Tappa e maglia per Egan Bernal nell’odierna nona frazione del Giro d’Italia 2021. Sull’erta che portava a Campo Felice, il cui finale era in sterrato, il colombiano è partito a 500 metri dall’arrivo e ha staccato tutti. Il portacolori del Team Ineos ha dato una prova di forza importante, anche se i distacchi sono stati contenuti. Giulio Ciccone e Alexander Vlasov, infatti, sono arrivati a sette secondi da Egan, mentre Remco Evenepoel e Daniel Martin a dieci. In classifica generale, al momento, Bernal ha quindici secondi di margine su Evenepoel, ventuno su Vlasov e trentasei su Ciccone. La graduatoria, sostanzialmente, è cortissima e la Corsa Rosa deve ancora entrare nel vivo. A rigor di logica, chiaramente, Egan ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Tappa e maglia pernell’odierna nona frazione del. Sull’erta che portava a Campo Felice, il cui finale era in sterrato, il colombiano è partito a 500 metri dall’arrivo e ha staccato tutti. Il portacolori del Teamha dato una prova di forza importante, anche se i distacchi sono stati contenuti. Giulio Ciccone e Alexander Vlasov, infatti, sono arrivati a sette secondi da, mentre Remco Evenepoel e Daniel Martin a dieci. In classifica generale, al momento,ha quindici secondi di margine su Evenepoel, ventuno su Vlasov e trentasei su Ciccone. La graduatoria, sostanzialmente, è cortissima e la Corsa Rosa deve ancora entrare nel vivo. A rigor di logica, chiaramente,...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - annalisadesi : RT @MadameSwann: Quando Zichichi era a capo dei laboratori del Gran Sasso gli abruzzesi lo soprannominarono lu mattarill (il mattacchione).… - sportli26181512 : Mohoric, terribile caduta nella 9^ tappa del Giro. VIDEO: Lo sloveno della Bahrain Victorius è caduto in discesa du… -