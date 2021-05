Giro d’Italia 2021, Egan Bernal: “Avevo il poster di Marco Pantani in camera” (Di domenica 16 maggio 2021) Il vincitore della frazione odierna, la nona del Giro d’Italia 2021, è il colombiano Egan Bernal, conquista la tappa e veste il simbolo del primato. Il sudamericano, con lo scatto sullo sterrato verso Campo Felice, ha ricordato vagamente le azioni di Marco Pantani, ed è nato il 13 gennaio, come il Pirata. Così Egan Bernal ha commentato lo scatto finale con cui ha trovato il successo al “Processo alla Tappa“: “Non penso che mi si possa paragonare a Pantani, lui è un fuoriclasse, ho anche una sua foto a casa, perché per me è stato un grandissimo corridore“. Il colombiano sulla linea del traguardo non ha alzato le braccia al cielo, ma ha spiegato il motivo in tv: “Non ho alzato le braccia perché non mi ero reso conto di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Il vincitore della frazione odierna, la nona del, è il colombiano, conquista la tappa e veste il simbolo del primato. Il sudamericano, con lo scatto sullo sterrato verso Campo Felice, ha ricordato vagamente le azioni di, ed è nato il 13 gennaio, come il Pirata. Cosìha commentato lo scatto finale con cui ha trovato il successo al “Processo alla Tappa“: “Non penso che mi si possa paragonare a, lui è un fuoriclasse, ho anche una sua foto a casa, perché per me è stato un grandissimo corridore“. Il colombiano sulla linea del traguardo non ha alzato le braccia al cielo, ma ha spiegato il motivo in tv: “Non ho alzato le braccia perché non mi ero reso conto di ...

