Giro | brutta caduta per Mohoric | già campione del mondo a Firenze Il casco gli ha salvato la vita

Il casco gli ha salvato la vita. Lo dicono i medici dopo la brutta caduta di Matej Mohoric nella nona tappa del Giro d'Italia 2021, Castel di Sangro-Campo Felice. Il ciclista sloveno della Bahrain Victorious, campione del mondo under 23 nel 2013 a Firenze, aveva allungato sul gruppo compatto e aveva tentato la fuga con altri corridori. Ma, in un tratto in discesa, ha perso improvvisamente il controllo della bici

