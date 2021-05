Giornata Mondiale contro l’omofobia 2021 | perché la festeggiamo oggi 17 maggio | iniziative | eventi

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’immagine simbolo della, la bifobia e la transfobia. La prima ebbe luogo il 172004. Il 17è la, la bifobia e la transfobia. È stata istituita dall’Unione Europea nel 2007. Motivo: condannare le discriminazioni che ancora tante (troppe) persone sono costrette a subire per il loro orientamento sessuale. Un’ “anticipazione” di giugno, il mese del Pride che ormai riunisce sotto il suo arcobaleno tutta la comunità Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender). Una delle immagini simbolo di Re.a.dy, la Rete nazionale delle Regioni e degli Enti Locali che segnala ledella...

amnestyitalia : Oggi #15maggio è la giornata mondiale delle famiglie. Aiuta Mihriban e Ablikim, genitori di una famiglia uigura, a… - Europarl_IT : Da oltre 70 anni l'Unione Europea costituisce un esempio di cooperazione pacifica. In occasione della Giornata mo… - MatteoRichetti : Oggi è la Giornata Mondiale della #Fibromialgia, patologia difficile da diagnosticare che ha ancora il carattere de… - AlbertoCapitani : 17 Maggio: Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni e della Società dell’Informazione Si celebra oggi il contribut… - notizietweet : ?? Oggi 17 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni e delle Società d’Informazione! -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

Il cardinale Gualtiero Bassetti , presidente della Cei, è appena rientrato nella sua diocesi a Perugia dopo aver celebrato la messa per ladelle comunicazioni sociali nella Basilica ...... nello stesso giorno del 1990 l'Oms (Organizzazionedella sanità) rimosse definitivamente ... così nel 2009 il nome ufficiale dellaaggiunse ''transphobia'' e nel 2015 inserì anche ''...Abbiamo stilato una classifica dei più bei libri LGBT per combattere i pregiudizi di genere, da leggere anche in occasione del Pride Month e della ...Durante la finale degli Internazionali di Roma, Rafael Nadal è stato vittima di una brutta caduta, che l'ha portato a infuriarsi con l'arbitro.