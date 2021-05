Giornali ex Gedi, cronisti verso la Cig ma intanto l’editore tratta per La Nuova Sardegna. Oggi sciopero delle firme al Tirreno (Di domenica 16 maggio 2021) Da un lato i pesanti tagli al personale, “indispensabili per la sopravvivenza dell’azienda” e considerati un passaggio obbligato per portare avanti il nuovo piano di rilancio dei Giornali. Dall’altro le discussioni – finora rimaste segrete e confermate da più fonti a Ilfattoquotidiano.it – per allargare il numero di testate attualmente in portafoglio. Con gli occhi puntati su La Nuova Sardegna. Sono i piani del gruppo Sae (Sapere aude editori), nato nel luglio 2020 e guidato dall’imprenditore Alberto Leonardis, che nell’autunno scorso ha acquistato da Gedi (società degli Agnelli che edita tra gli altri La Repubblica, La Stampa, L’Espresso) quattro storici quotidiani locali: si tratta del Tirreno, La Nuova Ferrara, la Gazzetta di Reggio e la Gazzetta di Modena. Nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Da un lato i pesanti tagli al personale, “indispensabili per la sopravvivenza dell’azienda” e considerati un passaggio obbligato per portare avanti il nuovo piano di rilancio dei. Dall’altro le discussioni – finora rimaste segrete e confermate da più fonti a Ilfattoquotidiano.it – per allargare il numero di testate attualmente in portafoglio. Con gli occhi puntati su La. Sono i piani del gruppo Sae (Sapere aude editori), nato nel luglio 2020 e guidato dall’imprenditore Alberto Leonardis, che nell’autunno scorso ha acquistato da(società degli Agnelli che edita tra gli altri La Repubblica, La Stampa, L’Espresso) quattro storici quotidiani locali: sidel, LaFerrara, la Gazzetta di Reggio e la Gazzetta di Modena. Nei ...

