Giorgia Meloni prove da Premier? La leader di FdI lancia il suo progetto

(Di domenica 16 maggio 2021)da? Intervistata da Lucia Annunziata, ladi Fratelli d’Italia, affronta tutti i temi d’attualità e parla del suo possibile futuro politico.al Quirinale (Getty Images)da? Probabilmente si.è stata l’unica a non salire sul Grande Carro guidato da Mario Draghi. Fratelli d’Italia l’unico partito a dire No alla Grande Coalizione richiesta espressamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’onere, ma in molti casi, l’onore di una dura ma corretta opposizione, parte da lei e dai suoi compagni, o meglio dire, colleghi di partito. La sfida è dura ed affascinante. ...

A dirlo è la leader di Fratelli d'Italiache, ospite a In Mezz'ora in più , parla anche dell'attuale governo e delle strategie per affrontare le conseguenze della pandemia: "Sulle ...Lo ha detto la leader di Fdia In Mezz'ora in più su Rai3. "Il giudizio sul governo per ora non è positivo. Il tema della pandemia, delle chiusure, dei ristori, delle scelte economiche ...Speriamo che si sbagli perché un' Italia come nazioni oscurantiste e omofobe modello Ungheria e Polonia sarebbero un disastro. O peggio ancora un' Italia guidata da una forza politica che guarda a Tru ...Salvini: “Non sarà questo Governo a riformare giustizia e fisco”, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...