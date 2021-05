Giappone | il Superbo Quattrociocchi migliore olio d’oliva italiano | successo alla nona edizione di Joop

(Di domenica 16 maggio 2021) Ildella azienda biologica di Americo, in quel di Alatri, nel Frusinate, è il migliosecondo la Camera di Commercio Italiana in(ICCJ) che ha annunciato i vincitori delladi(Japan Olive Oil Prize), una delle competizioni più importanti al mondo. Ilè il primo consumatore tra i Paesi asiatici e l’ottavo più grande importatore al mondo diextra vergine. Negli ultimi cinque anni le importazioni insono aumentate del 22%, per arrivare nel 2019 ad un totale di 72.844 tonnellate diper un valore di 35.331 milioni di yen ...

