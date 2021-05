Gianni Sperti asfalta le dame che hanno criticato Uomini e Donne: “Non meritano stima” (FOTO) (Di domenica 16 maggio 2021) Nel corso della giornata di ieri, alcune ex dame di Uomini e Donne si sono scagliate contro il programma e Gianni Sperti è intervenuto per manifestare il suo punto di vista. L’opinionista ha esordito dicendo di essere stato contattato da molte persone, le quali gli hanno chiesto di commentare l’accaduto. Lui, però, non è voluto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 16 maggio 2021) Nel corso della giornata di ieri, alcune exdisi sono scagliate contro il programma eè intervenuto per manifestare il suo punto di vista. L’opinionista ha esordito dicendo di essere stato contattato da molte persone, le quali glichiesto di commentare l’accaduto. Lui, però, non è voluto L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

stefffannno : @Millyzampa87 Ma no tutti possono andare ospiti...anche Pierpaolo è salito e risceso in giornata da Roma,la de grenet Gianni sperti ecc,ecc - infoitcultura : Uomini e Donne, un’ex dama si scaglia contro Gianni Sperti - infoitcultura : Uomini e Donne, ex dama accusa: 'Gianni Sperti bullizza tutti da anni' - enulandia : RT @casiftangeles: Il direttore artistico, Christian Pace, Gianni Sperti, Samuele. #Amici20 - francmolica : RT @matteo_milan91: Maria De Filippo grazie per averci regalato un serale così bello e pieno di emozioni, non mi ap… -