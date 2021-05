Genova, sindaco Bucci cade in casa e si frattura 6 costole (Di domenica 16 maggio 2021) Sei costole fratturate e una vertebra incrinata per via di una brutta caduta in casa. E’ quanto accaduto al sindaco di Genova Marco Bucci così come racconta lui stesso sui social: “A causa di uno svenimento improvviso (sindrome vagale) accadutomi nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, sono caduto violentemente in casa sbattendo contro porte ed oggetti vari procurandomi la frattura di sei costole sul lato destro, di cui due scomposte, ed una incrinatura sulla vertebra C7”. “Sarò costretto a rimanere a casa per circa tre settimane con il collare di supporto, senza poter uscire e tantomeno partecipare a eventi – spiega il sindaco – Ringrazio tutto il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 maggio 2021) Seite e una vertebra incrinata per via di una brutta caduta in. E’ quanto accaduto aldiMarcocosì come racconta lui stesso sui social: “A causa di uno svenimento improvviso (sindrome vagale) accadutomi nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, sono caduto violentemente insbattendo contro porte ed oggetti vari procurandomi ladi seisul lato destro, di cui due scomposte, ed una incrinatura sulla vertebra C7”. “Sarò costretto a rimanere aper circa tre settimane con il collare di supporto, senza poter uscire e tantomeno partecipare a eventi – spiega il– Ringrazio tutto il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale ...

