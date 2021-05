Genova, il sindaco Bucci cade e si frattura sei costole (Di domenica 16 maggio 2021) Il sindaco di Genova Marco Bucci cade a casa e si frattura sei costole. Auguri di pronta guarigione dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle. Incidente domestico per il sindaco di Genova Marco Bucci che in seguito ad una caduta ha rimediato la frattura di sei costole ed è stato ricoverato in ospedale salvo poi fortunatamente essere dimesso. Il primo cittadino di Genova dovrà comunque stare tre settimane a casa. Genova, il sindaco Marco Bucci cade e si frattura sei costole “A causa di uno svenimento improvviso (sindrome vagale) accadutomi nella notte tra martedì e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021) IldiMarcoa casa e sisei. Auguri di pronta guarigione dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle. Incidente domestico per ildiMarcoche in seguito ad una caduta ha rimediato ladi seied è stato ricoverato in ospedale salvo poi fortunatamente essere dimesso. Il primo cittadino didovrà comunque stare tre settimane a casa., ilMarcoe sisei“A causa di uno svenimento improvviso (sindrome vagale) accadutomi nella notte tra martedì e ...

Advertising

GiovanniToti : Auguri di pronta guarigione al nostro sindaco @buccipergenova: forza Marco, sono sicuro che questo ostacolo non ti… - news_mondo_h24 : Genova, il sindaco Bucci cade e si frattura sei costole - LiguriaNotizie : Genova, incidente domestico per il sindaco Marco Bucci - malinca73 : RT @ilmessaggeroit: #genova, il sindaco #marco bucci cade in casa e si frattura sei costole: starà fermo per tre settimane - andrea_bonocore : RT @GiovanniToti: Auguri di pronta guarigione al nostro sindaco @buccipergenova: forza Marco, sono sicuro che questo ostacolo non ti fermer… -