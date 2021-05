Genitori dello stesso sesso non riconosciuti dal tribunale di Reggio Emilia (Di domenica 16 maggio 2021) ll tribunale di Reggio Emilia ha annullato il riconoscimento Genitoriale di due coppie dello stesso sesso unite civilmente, annotato dall’ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Emilia: si tratta degli atti di riconoscimento della consigliera comunale Fabiana Montanari e di Samantha Campani, e della coppia di Andrea Manghi e Jessica Zanetti. “Una brutta pagina per la battaglia per i diritti civili a Reggio Emilia e non solo - ha commentato Arcigay Gioconda -, che ratifica di fatto un pericoloso vuoto normativo nel sistema del diritto di famiglia italiano e ribadisce la necessità di arrivare quanto prima a delineare una legge che tuteli i minori e le famiglie con Genitori ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) lldiha annullato il riconoscimentoale di due coppieunite civilmente, annotato dall’ufficiale di Stato civile del Comune di: si tratta degli atti di riconoscimento della consigliera comunale Fabiana Montanari e di Samantha Campani, e della coppia di Andrea Manghi e Jessica Zanetti. “Una brutta pagina per la battaglia per i diritti civili ae non solo - ha commentato Arcigay Gioconda -, che ratifica di fatto un pericoloso vuoto normativo nel sistema del diritto di famiglia italiano e ribadisce la necessità di arrivare quanto prima a delineare una legge che tuteli i minori e le famiglie con...

IsabellaRauti : #noddlzan perché #restiamoLiberi di dire:un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre e non due genitori del… - mrcfsn : RT @HuffPostItalia: Genitori dello stesso sesso non riconosciuti dal tribunale di Reggio Emilia - HuffPostItalia : Genitori dello stesso sesso non riconosciuti dal tribunale di Reggio Emilia - Enzo40510601 : RT @IsabellaRauti: #noddlzan perché #restiamoLiberi di dire:un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre e non due genitori dello st… - Isabel57542420 : RT @IsabellaRauti: #noddlzan perché #restiamoLiberi di dire:un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre e non due genitori dello st… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori dello La guerra dei poveri - di Giuseppe Careri Con le loro tasse hanno consentito per anni al sostentamento dello Stato e delle pensioni dei loro genitori e dei loro nonni. Purtroppo oggi c' è una situazione pandemica che danneggia tutti i ...

Albenga, ritorna il Campo Solare: tutte le info ...di riattivare il campo solare al fine di dare una risposta alle famiglie nelle quali i genitori, ... I ragazzi del laboratorio di teatro dello YEPP Albenga portano in scena "Le Nozze" di Checov. L'...

Reggio Emilia, genitori dello stesso sesso non riconosciuti dal tribunale Corriere della Sera Yoga educativo alla scuola primaria: «I bambini hanno bisogno di tempo e serenità» L’esperimento avviato da una maestra dell’istituto di via Bergognone durante il primo lockdown: dare appuntamento ai suoi piccoli allievi di domenica pomeriggio, sulla piattaforma Zoom, per fare lezio ...

Tagli evitati alle scuole ‘Mutti’ Il Comitato Strettoia alla giunta: "Ora parcheggio e campetto" Anche il Comitato Strettoia si sta battendo con l’amministrazione comunale, la Pro Strettoia, i genitori e gli insegnanti per scongiurare il taglio di una classe alle elementari “Mutti“. In parallelo, ...

Con le loro tasse hanno consentito per anni al sostentamentoStato e delle pensioni dei loroe dei loro nonni. Purtroppo oggi c' è una situazione pandemica che danneggia tutti i ......di riattivare il campo solare al fine di dare una risposta alle famiglie nelle quali i, ... I ragazzi del laboratorio di teatroYEPP Albenga portano in scena "Le Nozze" di Checov. L'...L’esperimento avviato da una maestra dell’istituto di via Bergognone durante il primo lockdown: dare appuntamento ai suoi piccoli allievi di domenica pomeriggio, sulla piattaforma Zoom, per fare lezio ...Anche il Comitato Strettoia si sta battendo con l’amministrazione comunale, la Pro Strettoia, i genitori e gli insegnanti per scongiurare il taglio di una classe alle elementari “Mutti“. In parallelo, ...