Gemini Man | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 16 maggio 2021)Man: trama, cast e streaming delStasera, domenica 16 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondaMan,del 2019 diretto da Ang Lee con protagonista Will Smith. La pellicola ha avuto una fase di sviluppo lunga venti anni prima di entrare in produzione. Il, nato da un’idea di Darren Lemke, nel 1997 doveva essere prodotto dalla Walt Disney Pictures insieme a Don Murphy, sotto la regia di Tony Scott. Nel 2016 la Skydance acquista ildalla Disney e Jerry Bruckheimer subentra nel progetto come produttore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Henry Brogan, un vecchio ricognitore ed ex cecchino del corpo dei Marines che adesso lavora come sicario per la Defense Intelligence Agency (DIA), viene inviato in missione per assassinare ...

Gemini Man, arrivato nelle sale nel 2019, è un thriller originale e adrenalinico diretto da Ang Lee, vincitore di due Oscar come Miglior regista con I segreti di Brokeback Mountain e Vita di Pi.