Gemini Man: il film con Will Smith stasera su Italia 1 in prima visione (Di domenica 16 maggio 2021) stasera su Italia 1, alle 21:20 e in prima visione, va in onda Gemini Man, il film diretto nel 2019 da Ang Lee, con Will Smith impegnato in un doppio ruolo. stasera su Italia 1 appuntamento con Gemini Man, che approda alle 21:20 sulla rete Mediaset in prima visione in chiaro. Il film diretto dal regista premio Oscar Ang Lee, vede protagonista assoluto un Will Smith "doppio" e "ringiovanito". Henry Brogen (Will Smith) è un uomo di mezz'età che ha deciso di ritirarsi a vita privata per lasciarsi alle spalle la violenza del suo lavoro quotidiano. Tuttavia prima di potersi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 maggio 2021)su1, alle 21:20 e in, va in ondaMan, ildiretto nel 2019 da Ang Lee, conimpegnato in un doppio ruolo.su1 appuntamento conMan, che approda alle 21:20 sulla rete Mediaset inin chiaro. Ildiretto dal regista premio Oscar Ang Lee, vede protagonista assoluto un"doppio" e "ringiovanito". Henry Brogen () è un uomo di mezz'età che ha deciso di ritirarsi a vita privata per lasciarsi alle spalle la violenza del suo lavoro quotidiano. Tuttaviadi potersi ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gemini Man: il film con Will Smith stasera su Italia 1 in prima visione - Astralus : Stasera in tv: “Gemini Man” su Italia 1 - badtasteit : #GeminiMan è il giocattolo privato che piace ad Ang Lee e Will Smith, ma non allo spettatore - GuidaTVPlus : 16-05-2021 21:23 #Italia1 Gemini Man - PrimaTv #Azione,fantascienza #Film #StaseraInTV - RomaAppio : RT @VigilanzaT: Film Tv domenica 17 maggio con Gemini Man di Ang Lee, in prima visione televisiva -