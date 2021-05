Gazzetta | Allegri vicino al Real Madrid | è favorito su Raul

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 maggio 2021) Zidane ha fatto capire che lascerà ilè considerato, in ballottaggio con. Ne scrive la. Per la successione di Zizou ci sono due opzioni su tutte: Max, fermo da due stagioni, e, che si sta giocando la promozione in Segunda (la B spagnola) con il Castilla, la seconda squadra del. Joachim Löw, gettonato nei giorni scorsi, ora è meno considerato. Ilnon ha comunicato nulla all’ex 7 e da più parti giungono segnali forti che intà Perez abbia guardato all’Italia. Maxinsomma ha grandi possibilità di diventare il terzo italiano alla Casa Blanca dopo Capello e Ancelotti. «Ho preso un grande allenatore», ha fatto ...