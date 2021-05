Gaza, Papa: “Si fermi il frastuono delle armi. Non si costruisce la pace distruggendo l’altro”. L’appello alla comunità internazionale (Di domenica 16 maggio 2021) “Voglio pregare con voi perché Dio converta i cuori di tutti alla pace. La preghiera di Gesù ci aiuti a custodire la fede anche nei momenti difficili, a essere costruttori di unità, a rischiare la vita per la verità del Vangelo. E non perdete la speranza”. L’appello di Papa Francesco nell’Omelia della Messa a San Pietro per la comunità dei fedeli del Myanmar residenti a Roma arriva mentre a Gaza, per il settimo giorno, proseguono i bombardamenti israeliani. Nel suo intervento, Bergoglio invita israeliani e palestinesi a “trovare la strada del dialogo e del perdono“, perché “non si costruisce la pace distruggendo l’altro”. E sottolineando che il rischio è che si degeneri in “una spirale di morte e distruzione“, bolla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) “Voglio pregare con voi perché Dio converta i cuori di tutti. La preghiera di Gesù ci aiuti a custodire la fede anche nei momenti difficili, a essere costruttori di unità, a rischiare la vita per la verità del Vangelo. E non perdete la speranza”.diFrancesco nell’Omelia della Messa a San Pietro per ladei fedeli del Myanmar residenti a Roma arriva mentre a, per il settimo giorno, proseguono i bombardamenti israeliani. Nel suo intervento, Bergoglio invita israeliani e palestinesi a “trovare la strada del dialogo e del perdono“, perché “non sila”. E sottolineando che il rischio è che si degeneri in “una spirale di morte e distruzione“, bolla ...

