Gaza | Israele bombarda nella notte | “Abbiamo colpito la casa del leader di Hamas” Il video dell’esplosione

(Di domenica 16 maggio 2021) L’esercito israeliano ha reso noto di averel’abitazione del capo dell’ufficio politico diStriscia di, Yahya Sinwar. L’esercito “ha attaccato le case di Yahya Sinwar e di suo fratello Muhammd, un attivista terrorista”, ha scritto l’esercito su Twitter, dove ha pubblicato unche mostra unadistrutta. L’esercito non ha specificato se al momento dell’attacco Sinwar si trovasse in. “Entrambi gli edifici – ha specificato l’esercito – erano utilizzati come infrastrutture militari da parte dell’organizzazione terroristica di“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi Anche, le bombe disfiorano l'Agenzia Onu per i rifugiati. Nella notte 150 razzi nella Striscia. Al Jazeera: 'I raid più intensi degli ultimi 7 giorni'"Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa in questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia dihanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione". Così papa Francesco al Regina coeli domenicale."Numerose persone sono rimaste ferite e tanti ...“Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa in questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Continua lo scontro fra Israele e i palestinesi. Nella notte Hamas ha lanciato e sta lanciando una pesante offensiva con razzi da Gaza verso Israele, in partico ...