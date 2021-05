Gaza | da Israele nessuna prova del “nascondiglio” di Hamas nel palazzo bombardato I precedenti di attacchi a scuole | ospedali e staff Onu

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Nella giornata di ieri l’esercito israeliano nel corso di una sessione di bombardamenti a tappeto suha colpito e raso al suolo la torre Al Jala, un edificio di 13 piani – sessanta uffici, tra redazioni, studi medici, studi di avvocati – nel centro della città della Striscia. Quasi immediatamente è uscita la notizia che il, individuato dalle Idf come un “rifugio di alcuni terroristi die dei loro uffici di intelligence”, agli ultimi piani ospitava diversi giornalisti e le sedi delle emittenti internazionali per cui lavoravano, come Al Mayadeen, Voice of Prisoners, Doha media center, AP e Al Jazeera, tra le poche ad avere reporter di guerra non solo inma anche nella Striscia, oggetto da tre giorni di una brutale campagna militare. A nulla è servita la telefonata, ripresa in diretta da Al ...