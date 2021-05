Gattuso-Fiorentina, le condizioni del tecnico per accettare l’offerta viola (Di domenica 16 maggio 2021) Gattuso è sempre più il nome forte per la panchina della Fiorentina. Il tecnico calabrese ha espresso le sue condizioni per firmare il contratto Gennaro Gattuso è un’opzione per la panchina della Fiorentina. Il tecnico del Napoli piacerebbe molto a Rocco Commisso in vista della prossima stagione, tanto che il corteggiamento prosegue da qualche tempo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l’allenatore vorrebbe porre delle condizioni per il suo approdo in viola. La prima sarebbe legata al mercato che si svolgerebbe secondo le sue indicazioni, la seconda l’assunzione del suo staff con un contratto adeguato e la terza la cessione di chi potrebbe minare la serenità nello spogliatoio e ostacolare la costruzione di un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021)è sempre più il nome forte per la panchina della. Ilcalabrese ha espresso le sueper firmare il contratto Gennaroè un’opzione per la panchina della. Ildel Napoli piacerebbe molto a Rocco Commisso in vista della prossima stagione, tanto che il corteggiamento prosegue da qualche tempo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l’allenatore vorrebbe porre delleper il suo approdo in. La prima sarebbe legata al mercato che si svolgerebbe secondo le sue indicazioni, la seconda l’assunzione del suo staff con un contratto adeguato e la terza la cessione di chi potrebbe minare la serenità nello spogliatoio e ostacolare la costruzione di un ...

Advertising

DiMarzio : #DeZerbi sempre più verso lo #ShakhtarDonetsk. E proseguono i contatti tra #Gattuso e #Fiorentina - zazoomblog : Gattuso-Fiorentina le condizioni del tecnico per accettare l’offerta viola - #Gattuso-Fiorentina #condizioni - ChryTheking : RT @_Bitw_n_10: fossi in gattuso oggi farei la porcata, tanto è sicuro che l'anno prossimo non allenerà il napoli, trattato come una merda… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: #Demme e #Lozano in panchina -… - enrick81 : @Tvottiano @OltreTv @famigliasimpson @tw_fyvry @AgoCannella @napoliforever89 @CIAfra73 @Federic01996… -