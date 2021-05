Gara nazionale degli agrari, secondo posto per Lorenzo Mascolo (Di domenica 16 maggio 2021) di Monica?De Santis Ancora uno studente salernitano che fa parlare di se. Stavolta si tratta di un allievo del quarto anno dell’Istituto ProfAgri, della sede d Fisciano. Lorenzo Mascolo, ha infatti rappresentato l’intero Istituto nella Gara nazionale degli agrari. Seguito dalla professoressa Aminta Ferrara e da altri docenti di Fisciano, si è classificato secondo con prove svolte in dad sulle materie professionalizzanti. La Gara nazionale si tiene ogni anno e coinvolge tutti gli Istituti agrari d’Italia. Si basa sulla preparazione delle materie di indirizzo degli studenti e precisamente: produzioni vegetali, biotecnologie agrarie, produzioni animali, genio rurale, trasformazione dei ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 maggio 2021) di Monica?De Santis Ancora uno studente salernitano che fa parlare di se. Stavolta si tratta di un allievo del quarto anno dell’Istituto ProfAgri, della sede d Fisciano., ha infatti rappresentato l’intero Istituto nella. Seguito dalla professoressa Aminta Ferrara e da altri docenti di Fisciano, si è classificatocon prove svolte in dad sulle materie professionalizzanti. Lasi tiene ogni anno e coinvolge tutti gli Istitutid’Italia. Si basa sulla preparazione delle materie di indirizzostudenti e precisamente: produzioni vegetali, biotecnologiee, produzioni animali, genio rurale, trasformazione dei ...

