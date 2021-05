Gallipoli: il 5 giugno in discoteca, duemila ingressi con il green pass Sperimentazione al Praja (Di domenica 16 maggio 2021) La foto, ovviamente di repertorio, è diffusa nella pagina facebook del Praja di Gallipoli. La discoteca all’aperto Gallipolina sarà, il 5 giugno, una delle due in Italia (l’altra a Milano) per sperimentare la ripartenza del settore. duemila persone potranno entrare al Praja ma dovranno essere dotate del green pass. All’uscita, tamponi. L'articolo Gallipoli: il 5 giugno in discoteca, duemila ingressi con il green pass <small class="subtitle">Sperimentazione al Praja</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 16 maggio 2021) La foto, ovviamente di repertorio, è diffusa nella pagina facebook deldi. Laall’apertona sarà, il 5, una delle due in Italia (l’altra a Milano) per sperimentare la ripartenza del settore.persone potranno entrare alma dovranno essere dotate del. All’uscita, tamponi. L'articolo: il 5incon il al proviene da Noi Notizie..

