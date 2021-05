Gaetano Maria Gelso | chi è il fidanzato di Ginevra Nuti?

(Di domenica 16 maggio 2021)è ildi, figlia del grande Francesco, attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di grande successo. La ragazza oggi, domenica 16 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio della domenica di Rai Uno a Domenica In condotta da Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più su di lui.è uno studente di Giurisprudenza all’ Università La Sapienza di Roma, ma anche un artista musicale e compositore di successo. Il ragazzo si diletta nel pubblicare sia degli scritti sia dei pezzi singoli.ha intenzione di seguire le orme del padre che è un famoso e facoltoso ...

Advertising

elemaars : @Maria_gaetano_ una coppia spaziale - Maria_gaetano_ : Sono sottonissima di Sangio e Giulia che far? - Giangiology : @p4ss0ny ALESSANDRO MARIA GAETANO LODOVISIO GUGLIELMO PASSONI COLONNA DI STIGLIANO SERRA VISCONTI - tizianadal : @signorailimonii Effettivamente rileggendolo sembra sempre meglio, comunque poi glielo dico a Gaetano e Maria che n… - Maria_gaetano_ : Ciò che trascuri non ritornerà -

Ultime Notizie dalla rete : Gaetano Maria

Filodiretto Monreale

...il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Adriano Lovito e il Luogotenente Roberto... l'assessore Gabriele Marconcini , il presidente di "Civita" Alberto Rossetti eCristina ...... Gianfranco Cabiddu (regista), Gigi Camedda (musicista), Lia Careddu (attrice),d'Aponte (... Marco Mangiarotti (Qn - Il Giorno), Andrea Massidda (La nuova Sardegna),Grazia Maxia (...Storia vera Roberto Mancini, Io non mi arrendo: ha ispirato la miniserie in onda questa sera su Rai1. Fu il poliziotto che scoprì la terra dei fuochi.Io non mi arrendo: trama, storia vera, cast, quante puntate e streaming del film con Beppe Fiorello in onda oggi, 15 maggio 2021, alle 21,55 ...