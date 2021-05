(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “Esattamente un anno fa il presidente della Regione Campania affermava di avere ‘la sensazione’ che per lui non ci fossero le condizioni per cui ‘le Fonderie Pisano potessero essere riaperte’. Che attendeva la ‘dettagliata’ dell’Istituto Zooprofilattico prima di prendere ‘una decisione di chiusura’ ma che nelmpo avrebbero tutelato ‘in maniere rigorosa l’ambiente e ladei cittadini’ ()”. Lorenzo Forte, del Comitato e Associazione ‘’, fa riferimento “ai risultati definitivi”. Parla di “metalli pesanti”, di “cadmio, diossina e mercurio”. Forte dice: “La...

anteprima24 : ** Fratte, Salute e Vita legge in piazza 'la relazione finale dello studio #Spes' (VIDEO) **… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratte Salute

anteprima24.it

... Lorenzo Forte: 'Riaprire subito l'ufficio anagrafe di' 6 maggio 2021 Questa mattina, presso ... tour della Salerno abbandonata promosso dalle Associazionie Vita ed Help Tutela e sostegno ...Salerno . Questa mattina si è tenuta una nuova tappa adi 'Diritti al Punto: tour nella Salerno abbandonata', il progetto promosso dalle associazioni Help ee Vita. Un incontro per 'mettere in evidenza l'abbandono da parte dell'...Secondo gli ultimi aggiornamenti del servizio salute della Regione Marche, erano 123, ieri, i positivi al Covid negli 8 centri della Valcesano da Mondolfo-Marotta a Pergola, passando per San Costanzo, ...