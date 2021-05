Fratoianni | ' Violenze in Palestina frutto dell' occupazione e della destra israeliana'

(Di domenica 16 maggio 2021) In un'intervista a iNews24.it il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicolasi è espresso sul confitto di Gaza tra Israeliani e Palestinesi. "Il mio è il giudizio di chi pensa che, quello che sta accadendo in ...

Advertising

globalistIT : - nuvolettete : RT @ironmanolan: Fratoianni coinciso e giusto. L’indignazione è fine a se stessa se poi quando c’è un disegno di Legge che condanna queste… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni Violenze

Globalist.it

... o che non sia urgente battersi perchè finiscano le, ma dentro questo quadro, il dato che ... outstream Sulla necessità di un coinvolgimento della comunita' internazionale,ha ...Nicola, segretario di Sinistra Italiana, in occasione del centesimo anniversario delle ... la città di Pordenone e il quartiere operaio di Torre resistettero eroicamente alledello ...Il segretario di Sinistra Italiana: "Siamo di fronte ad uno degli eserciti più potenti al mondo, che utilizza le sue armi contro un popolo senza Stato e diritti e costretto in una condizione di grave ...ROMA (attualità) - Ieri pomeriggio a piazza del Popolo 120 associazioni e gente da tutta Italia il ...