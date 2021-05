Francesco Nuti e gli incidenti che hanno cambiato la sua vita

(Di domenica 16 maggio 2021) Oggi sarà ospite di Domenica In. È stato un grande talento del cinema italiano la cuiè stata cambiata prima dalla depressione e dall’alcol e poi da due gravidomestici. Oggi è la giovane figlia Ginevra ad essere il suo tutore e a prendersi cura di lui “Avete in mente Jim Morrison, Jimmy Hendrix e il grande Ray Charles che si facevano di droga. Io invece mi faccio di vino” Parole che sono una confessione pubblica di quell’alcolismo che ha distrutto un bravissimo attore come. Negli anni 80?-90? l’attore e regista fiorentino conquistò il pubblico con un vari film di successo come “Io, Chiara e lo Scuro” e “Sono Contento”. A questo periodo di gloria è seguita una grave depressione cheha cercato di combattere con ...

Un lungo spazio sarà, poi, dedicato a, che da poco ha festeggiato il suo compleanno. In studio, per festeggiare l'attore e regista toscano, ci sarà la figlia Ginevrae la sua ...Nel corso della trasmissione sarà dedicato ampio spazio a. In studio, con la padrona di casa, ci saranno la figlia Ginevra e Annamaria Malipiero che è stata la compagna diper ...Incidente Francesco Nuti, cos’è successo e come sta oggi? Domani compie 66 anni ma si trova ancora nella clinica romana specializzata L’omaggio è doveroso oggi a Domenica In in occasione del 66esimo ...Ginevra è una splendida ragazza di circa 22 anni ed è la figlia di un famoso ed iconico attore: riuscite a notare qualche somiglianza?