Francesco Nuti: chi è, età, malattia, figli, moglie, film, Ornella Muti e vita privata (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi a Domenica In fisico la chitarra una bellissima intervista fatta la moglie e alla figlia del grandissimo attore Francesco Nuti molti su amici come Sabrina Ferilli interverranno per ricordare il grandissimo personaggio Fiorentino Chi ha segnato con i suoi film La Storia del cinema italiano. Francesco Nuti è nato a Firenze il 17 maggio del 1955 ed è famoso attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante. Ha iniziato la sua carriera da giovane, poi alla fine degli anni '70 è diventato membro del trio cabarettistico dei Giancattivi. Nel 1982, però, ha iniziato una carriera cinematografica da solista e ha preso parte, in veste di sceneggiatore e interprete, a diverse pellicole di successo, che lo hanno reso noto al grande pubblico. Poi, da attore ...

