Francesca Cavallin | il racconto dal passato | “Mi hanno chiesto di…”

(Di domenica 16 maggio 2021) La splendida attriceha rivelato un retroscena che riguarda ile la sua scelta di diventare attrice: il suoe ildegli esordi (Instagram)L’attrice venetatorna questa sera in tv nel ruolo di Miriam: in prima serata su Rai 1 andrà in onda l’ultimo appuntamento con La Compagnia del Cigno 2, la famosa fiction con Alessio Boni e Anna Valle. La serie segue le vicende di un gruppo di talentuosi ragazzi che studiano al conservatorio e del loro “perfido” maestro. Nelle puntate di questa sera, le conclusive di questa seconda stagione, vedremo come Luca affronterà l’accusa di omicidio e quale sarà il ruolo della sua compagna Irene. Per ...

Advertising

_Alessio_88 : @OltreTv @AnnunciatriciTV Quando lasciò Fiorella ci Rimasi malissimo e la sua sostituta non riusciva ad appassionar… - egocentri_ca : francesca cavallin vuoi essere mia moglie? - egocentri_ca : guardando la compagnia del cigno solo per anna valle e francesca cavallin è incredibile però è così realmente -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cavallin

Altranotizia

... Anna Valle, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli,,...E ancora: Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli,, Claudia Potenza, Rocco Tanica, Angela Baraldi, Pia Lanciotti e Barbara Chichiarelli.Mancano poche ore e sta per tornare su Rai 1 la fiction di successo “La Compagnia del Cigno”. L’appuntamento da non perdere è per questa sera, domenica 16 maggio, in prima serata, subito dopo i Soliti ...Mancano poche ore e sta per tornare su Rai 1 la fiction di successo “La Compagnia del Cigno”. L’appuntamento da non perdere è per questa sera, domenica 9 maggio, in prima serata, subito dopo i Soliti ...