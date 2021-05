Formula 1 - McLaren, livrea speciale per il GP di Monaco (Di domenica 16 maggio 2021) La McLaren ha svelato la nuova livrea speciale che caratterizzerà la MCL35M durante il fine settimana del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Il team di Woking porterà in pista gli iconici colori azzurro e arancio del partner Gulf Oil, celebrando così una collaborazione storica iniziata negli anni '60. Colori vibranti. I colori della Gulf sono diventati icona pop e sono riusciti a conquistarsi spazio oltre il motorsport. L'arancio e l'azzurro creano un effetto ottico vibrante, che trasmette quel senso di velocità tipico delle vetture da corsa. La prima McLaren a utilizzare questa livrea è stata la F1 GTR che, alla 24 Ore di Le Mans 1997, conquistò un secondo posto. Adesso, questa speciale combinazione di colori farà la sua prima apparizione in ... Leggi su quattroruote (Di domenica 16 maggio 2021) Laha svelato la nuovache caratterizzerà la MCL35M durante il fine settimana del Gran Premio didi1. Il team di Woking porterà in pista gli iconici colori azzurro e arancio del partner Gulf Oil, celebrando così una collaborazione storica iniziata negli anni '60. Colori vibranti. I colori della Gulf sono diventati icona pop e sono riusciti a conquistarsi spazio oltre il motorsport. L'arancio e l'azzurro creano un effetto ottico vibrante, che trasmette quel senso di velocità tipico delle vetture da corsa. La primaa utilizzare questaè stata la F1 GTR che, alla 24 Ore di Le Mans 1997, conquistò un secondo posto. Adesso, questacombinazione di colori farà la sua prima apparizione in ...

Advertising

dinoadduci : Formula 1 - McLaren, livrea speciale per il GP di Monaco - FormulaPassion : #F1 | La McLaren cambia livrea per Monte-Carlo: tutte le foto - FormulaPassion : #F1 | Cresce il feeling di #Ricciardo con la #McLaren - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Alonso: 'Ferrari e McLaren davanti all’Alpine. Io do il 100% ma Ocon ...” #F1 - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Sainz e una #Ferrari #SF21 che paga in velocità di punta -