Formazioni ufficiali Fiorentina-Napoli | Serie A 2020 2021

(Di domenica 16 maggio 2021) Ledi, match valido per la trentasettesima giornata della. Ilva a caccia di punti fondamentali per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La, ormai salva, non ha più nulla da dire al campionato. La squadra di Gattuso è inpositiva: nelle ultime cinque gare ha vinto quattro volte e pareggiato una sola. Quella di Iachini, invece, ha vinto due volte e pareggiato tre. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 12:30 di domenica 16 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: Terracciano, Venuti, Milenkovic, ...

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LEFIORENTINA (3 - 5 - 2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): ...Al Napoli serve una vittoria per rimettersi davanti alla Juve dopo la vittoria dei bianconeri con l'Inter e il conseguente sorpasso agli azzurri, per puntare poi a chiudere il discorso qualificazione ...Conferma per quanto riguarda la porta della Fiorentina: ci sarà Terracciano, visto il problemino fisico di Dragowski. Rientrano dal primo minuto però sia Ribery che Castrovilli, mentre per Amrabat c’è ...La diretta TV di Fiorentina-Napoli, partita valida per il 37ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa su DAZN.