Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Real Madrid | Liga 2020 2021

(Di domenica 16 maggio 2021) Ledi, match valido per la trentasettesima giornata di. I baschi sono noni con 46 punti (11 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna contro l’Huesca (1-0). I blancos, invece, sono ancora in corsa per il titolo e sono secondi con 78 punti (23 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte) a -2 dall’Atleticoprimo. Ilè reduce dalla vittoria esterna per 1-4 contro il Granada e ha bisogno ora, oltre che di una vittoria, di un passo falso dei cugini contro l’Osasuna. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:30 di domenica 16 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali - sportface2016 : #Liga, le formazioni ufficiali di #BarcellonaCeltaVigo - infoitsport : Benevento - Crotone e Udinese - Sampdoria: le formazioni ufficiali - infoitsport : Formazioni ufficiali Benevento Crotone: le scelte degli allenatori -

Commenta per primo Parma (3 - 5 - 2): Sepe; Valenti, Bruno Alves, Direckx; Laurini, Sohm, Hernani, Kurtic, Busi; Brunetta, Cornelius. Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, ...PARMA - Il Sassuolo non vuole smettere di credere nel 7° posto, che vorrebbe dire Conference League, e per farlo dovrà cerare i 3 punti in casa del Parma già retrocesso. La squadra di De Zerbi, all'...Alle 18 allo stadio Tardini di Parma andrà di scena l’ultimo derby emiliano della stagione, con il Sassuolo di De Zerbi che sfida i padroni di casa di D’Aversa.Grande attesa per il derby emiliano che potrebbe significare tantissimo per il Sassuolo, mentre il Parma aspetta ormai solamente la fine della stagione. Sono state da poco annunciate le formazioni ...