Fiorentina | un rigore discutibile spiana al Napoli la strada della Champions 0-2 Viola tenebra Pagelle

Un rigore, a mio avviso molto discutibile, spiana la strada al Napoli, chre segna con Insigne sulla ribattuta di Terracciano e raddoppia su autorete di Venuti. Volando verso la qualificazione per la Champions, ai danni della Juve. La Fiorentina chiude il campionato al Franchi con una prestazione del tutto incolore, con poche eccezioni: tipo Terracciano, Ribery e Vlahovic. Anzi, se un colore devo indicarlo, vedrei un Viola tenebra. Ora Commisso pensi a un mercato come si deve L'articolo proviene da Firenze Post.

