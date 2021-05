Fiorentina | striscione dei tifosi allo stadio Cartellino giallo per Commisso?

(Di domenica 16 maggio 2021)appesoFranchi, probabilmente per riassumere lo stato d'animo di almeno una parte deiviola dopo la burrascosa conferenza stampa di. Che attaccando i giornalisti ha evitato di parlare della brutta stagione della, della fallimentare campagna acquisti e dei programmi, ancora incerti L'articolo proviene da Firenze Post.

E' stato affisso un nuovo striscione sui cancelli del 'Franchi' nel corso della notte, a firma Gieffe. Si tratta di un messaggio di tenore piuttosto diverso rispetto a quelli che hanno accompagnato la ...