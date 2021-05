Fiorentina Napoli LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Franchi, ilvalido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Franchi”,si affrontano nelvalido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #FiorentinaNapoli sarà diretta dall’arbitro Abisso di Palermo. ?? - uranusali : @EbigoErikse Buongiorno a tutti con l'augurio che oggi il Napoli batta alla grande la Fiorentina e la prossima li f… - ContropiedeA : Osimhen - Vlahovic, le promesse del futuro di fronte all'Artemio Franchi -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Napoli

Sport Fanpage

Oggi al Franchi è in programma proprioe molti temono che la storia possa ripetersi, anche se c'è una differenza rispetto ad allora: adesso ilè padrone del suo destino, ...Probabili formazioni/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini QUOTE E PRONOSTICO Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Roma e Juventus femminile , le quote del bookmaker Snai ...Oggi, invece, alle 12.30 all’Artemio Franchi di Firenze si rischia il monologo. La Fiorentina ospita il Napoli a salvezza ormai raggiunta, al termine di un campionato che per lunghi tratti è stato ...L'ex campione di pallanuoto e grande tifoso della Fiorentina, Gianni De Magistris, ha parlato della gara col Napoli al Corriere Fiorentino: "Ricordo quando i napoletani venivano in ...