Fiorentina-Napoli | le probabili formazioni | dove vederla tv e streaming

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 maggio 2021)è una partita importantissima per gli azzurri che devono rispondere alla vittoria della Juventus che battuto l’Inter. Gli uomini di Gattuso giocano per ritornare di nuovo avanti ai bianconeri in classifica ed in quarta posizione, ultima valida per raggiungere la Champions League il prossimo anno. Ledi, non vedono grandi cambi per entrambe le. Nelsi va verso la conferma di Meret ed il ritono di Hysaj come terzino sinistro. Nellanon c’è Dragowski, gioca Terracciano.canale tv La sfida trasi gioca alle 12.30 di domenica 15 maggio 2021 allo stadio ...