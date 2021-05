Fiorentina - Napoli, le pagelle: Ribery abulico, merita 5,5. Zielinski, partita da 7 (Di domenica 16 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Insigne (56') ? aut. #Venuti (67') ? ? - ambrosino490 : RT @PeppinInter: Interisti (come me) che tifano Napoli, gobbi che tifano Fiorentina (!), bbilanisti che tifano Inter... Il mondo a fine cam… - sscalcionapoli1 : Marelli: “Fiorentina-Napoli è stata la continuazione di Juventus-Inter, bisogna resettare tutto, il VAR non è la mo… -