Fiorentina-Napoli, le pagelle degli azzurri: Insigne sbaglia dagli 11 metri ma si gusta la vendetta (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMeret 6 – Chiamato molto poco in causa. Tiene a bada il reparto con personalità. Di Lorenzo 6,5 – Solite falcate sulla destra. Questa volta però anche con grande attezione difensiva. Manolas 6,5 – Oggi era chiamato ad affrontare la sorpresa del campionato, Vlahovic. Lo fa nel migliore dei modi. Si fa sorprendere in una sola occasione, meno male che l’arbitro ha annullato il gol. Rrahmani 7 – Ottima prova dietro ma soprattutto è merito suo il calcio di rigore che ha portato in vantaggio poi gli azzurri. Hysaj 6 – Partita di sostanza e grande dinamismo. Fabian Ruiz 6,5 – Il centrocampista spagnolo è tornato ai suoi livelli nelle ultime partite. Questi sono i match in cui si esalta. Riesce a trovare e servire sempre i compagni meglio posizionati sul rettangolo verde. Bakayoko 6,5 – Funge da diga. Gattuso lo preferisce per la seconda volta di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMeret 6 – Chiamato molto poco in causa. Tiene a bada il reparto con personalità. Di Lorenzo 6,5 – Solite falcate sulla destra. Questa volta però anche con grande attezione difensiva. Manolas 6,5 – Oggi era chiamato ad affrontare la sorpresa del campionato, Vlahovic. Lo fa nel migliore dei modi. Si fa sorprendere in una sola occasione, meno male che l’arbitro ha annullato il gol. Rrahmani 7 – Ottima prova dietro ma soprattutto è merito suo il calcio di rigore che ha portato in vantaggio poi gli. Hysaj 6 – Partita di sostanza e grande dinamismo. Fabian Ruiz 6,5 – Il centrocampista spagnolo è tornato ai suoi livelli nelle ultime partite. Questi sono i match in cui si esalta. Riesce a trovare e servire sempre i compagni meglio posizionati sul rettangolo verde. Bakayoko 6,5 – Funge da diga. Gattuso lo preferisce per la seconda volta di ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Fiorentina 0-1* Napoli *(Insigne 57‘) #SSFootball - caterinabalivo : Super Napoli! Vittoria fondamentale in chiave Champions contro un avversario tostissimo come la Fiorentina, che non… - DanyRoss70 : RT @francescoceccot: Ma quindi i poteri forti non hanno fermato il Napoli che giocava contro la Fiorentina amica di sempre della Juve? Incr… -