Fiorentina-Napoli: le formazioni ufficiali (Di domenica 16 maggio 2021) La sfida tra Fiorentina e Napoli apre questa domenica di Serie A. Iachini premia ancora Ribery e Vlahovic in attacco, Bonaventura invece agisce da mezzala. Nel Napoli, la spunta Politano per un posto con Zielinski, Insigne e Osimhen davanti. Le formazioni ufficiali: Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) La sfida traapre questa domenica di Serie A. Iachini premia ancora Ribery e Vlahovic in attacco, Bonaventura invece agisce da mezzala. Nel, la spunta Politano per un posto con Zielinski, Insigne e Osimhen davanti. Le(3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

