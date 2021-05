Fiorentina-Napoli | formazioni | Osimhen e Bakayoko titolari | torna Politano

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilha ufficializzato la formazione che scenderà in campo tra circa un’ora contro la. In porta Gattuso conferma Meret. In difesa Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce e Manolas e Rrahmani centrali. In medianacon Fabian. Davanti ci saranno, Zielinski e Insigne dietro alla punta che è: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian Ruiz,, Zielinski, Insigne;. All: Gattuso: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All: Iachini L'articolo ilsta.

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #FiorentinaNapoli sarà diretta dall’arbitro Abisso di Palermo. ?? - GoldelNapoli : ?Le scelte dei due tecnici per il match di #SerieA - sctionn80 : full time: fiorentina 0-7 napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Napoli

Ma è innegabile che molto dipenderà dai risultati di oggi, dall'anticipo delle 12,30 al Franchi di Firenze () e dal posticipo di stasera a San Siro (Milan - Cagliari). PRESSIONE - ...Probabili formazioni/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini Spazio invece al 3 - 4 - 1 - 2 per Cosmi e il suo Crotone, che pure nella 37giornata di Serie A sarà privo solo dell'...Conferma per quanto riguarda la porta della Fiorentina: ci sarà Terracciano, visto il problemino fisico di Dragowski. Rientrano dal primo minuto però sia Ribery che Castrovilli, mentre per Amrabat c’è ...premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 11.30 - Diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli. Rino Gattuso opera un solo cambio rispetto all'undici sceso in ca ...