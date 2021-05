Fiorentina-Napoli 0-2. Gli azzurri espugnano il Franchi e superano la Juve – VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Fiorentina-Napoli 0-2. Gli azzurri vincono la prima gara della domenica, valida per il penultimo turno di Serie A. azzurri più vicini alla Champions, abili a vincere una gara a dir poco tesa nel secondo tempo e rispondere così al successo della Juventus nel Derby d’Italia. A dare il vantaggio al Napoli è stato Insigne, su calcio di rigore (parato da Terracciano e ribadito in rete), dunque gli ospiti hanno siglato il raddoppio con la conclusione di Zielinski (servito da Insigne) deviata in porta dallo sfortunato Venuti. Inizialmente il goal è stato assegnato a Zielinski, ma in seguito la Lega ha deciso per l’autorete di Venuti: la conclusione del polacco sarebbe infatti terminata probabilmente fuori, ma il colpo subito è stato decisivo nello spiazzare Terracciano per il 2-0 ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 maggio 2021)0-2. Glivincono la prima gara della domenica, valida per il penultimo turno di Serie A.più vicini alla Champions, abili a vincere una gara a dir poco tesa nel secondo tempo e rispondere così al successo dellantus nel Derby d’Italia. A dare il vantaggio alè stato Insigne, su calcio di rigore (parato da Terracciano e ribadito in rete), dunque gli ospiti hanno siglato il raddoppio con la conclusione di Zielinski (servito da Insigne) deviata in porta dallo sfortunato Venuti. Inizialmente il goal è stato assegnato a Zielinski, ma in seguito la Lega ha deciso per l’autorete di Venuti: la conclusione del polacco sarebbe infatti terminata probabilmente fuori, ma il colpo subito è stato decisivo nello spiazzare Terracciano per il 2-0 ...

