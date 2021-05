Fiorentina Napoli 0-2: Gattuso vince e tiene dietro la Juventus (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Napoli si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Napoli 0-2 MOVIOLA IL Napoli vince A FIRENZE. Si chiude con un meritato 2-0 per il Napoli la gara del Franchi. 90? RECUPERO – 4 minuti. 83? CAMBIO – Nei viola fuori Ribery per Kouamè. 79? AMMONIZIONE – Pezzella mette giù Osimhen che resta a terra, scatta il giallo. 76? CAMBI – Nel Napoli dentro Mertens e Lozano per Politano e Zielinski. 73? PUNIZIONE Napoli – Occasione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA ILA FIRENZE. Si chiude con un meritato 2-0 per illa gara del Franchi. 90? RECUPERO – 4 minuti. 83? CAMBIO – Nei viola fuori Ribery per Kouamè. 79? AMMONIZIONE – Pezzella mette giù Osimhen che resta a terra, scatta il giallo. 76? CAMBI – Neldentro Mertens e Lozano per Politano e Zielinski. 73? PUNIZIONE– Occasione ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Fiorentina 0-1* Napoli *(Insigne 57‘) #SSFootball - caterinabalivo : Super Napoli! Vittoria fondamentale in chiave Champions contro un avversario tostissimo come la Fiorentina, che non… - DanyRoss70 : RT @francescoceccot: Ma quindi i poteri forti non hanno fermato il Napoli che giocava contro la Fiorentina amica di sempre della Juve? Incr… -