Fiorentina - Napoli 0 - 2 | commento al risultato della partita

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilè a tre punti dalla qualificazione in Champions: gli basterà battere domenica prossima al Maradona il Verona per arrivare fra le prime quattro in classifica. Gattuso ha risposto alla Juve ...

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Insigne (56') ? aut. #Venuti (67') ? ? - MstylesDD : Fiorentina che nonostante i 6 gol presi all’andata non ha fatto la passeggiata dell' Inter Mezza Italia oggi ha tif… - persemprecalcio : @mirkocalemme ?? Tutti gli spunti di #FiorentinaNapoli, una partita vinta con pazienza dalla squadra di Gennaro… -

Serie A, trentasettesima giornata. Ha il profumo della Champions la pesantissima vittoria del(0 - 2) in casa di unagià salva. Squadra di Gattuso nell'Europa che conta battendo al 'Maradona' il tranquillo Verona all'ultima giornata di campionato. Trema la Juve, che rischia ...... ilprova ad impostare con la testa e la Viola gioca di reazione. Al minuto 33 è Lorenzo Insigne a sapaventare la, con una punizione angolatissima che si stampa sulla traversa. ...(Adnkronos) – Vittoria fondamentale in chiave qualificazione alla Champions per il Napoli che nell’anticipo del lunch-time della 37esima giornata va a vincere 2-0 al Franchi contro la Fiorentina ...Il Napoli batte la irentina al Franchi e sale al terzo posto in classifica scavalcando Juve e Milan. Rossoneri attesi nel match contro il Cagliari. Nn èstato facile per la squadra allenata da Gattuso ...